乌军攻俄前守口如瓶 假借训练调兵边境

（基辅讯）乌克兰跨境打击俄罗斯西部库尔斯克州，令包括美国在内的乌克兰亲密盟友感到惊讶。据《纽约时报》了解，乌军发动攻势之前，乌克兰官员守口如瓶，参与行动的乌军在行动前三天才知晓任务详情。

分析战场录像的芬兰黑鸟集团分析师帕罗说：“这是一个很好的例子，说明现代的成功行动需要极尽的行动安保举措和欺骗手段。”

乌军的行动其实有迹可循。独立分析人士编制的战场地图显示，长期在东部作战的军旅悄悄进入乌克兰东北部苏梅州；该州就在库尔斯克边境对面。

乌军的行动引起了俄方少数人注意。俄国会议员、前高级军官古鲁廖夫在电视节目中透露，在跨境袭击发生前约一个月，俄军领导层接获报告，称侦测到乌军部队，而且情报表明他们正在准备发动袭击，但高层下令他们不要惊慌，还说“上面的人心里有数”。

受访的乌军军官说，他们以训练和接收新装备为借口，将部分旅调入苏梅州。参与行动的军官说，他们接到的指示是进入城镇时不要穿军装，以免引起注意。同时，他们是在最后一刻才被告知任务详情。

一个军旅的副指挥官阿尔乔姆说，8月3日，他的旅指挥官召集高级军官在森林公路旁开会，宣布这次任务的目标是帮助在东部顿巴斯地区作战的战友转移俄军注意力；转移俄军火炮，使苏梅不在其攻击范围内；通过展示俄军的情报和计划失败来挫败俄罗斯人的士气。

当地居民虽也留意到村内的乌军和车辆有所增加，但大家都有默契地只字不提。

追踪俄罗斯防御部署的美国分析员阿弗里克说，库尔斯克州远离战斗，比起乌克兰东部和南部966公里长前线的其他地方，是更容易下手的目标。“俄军在库尔斯克的防御，不如在南部等其他地区建立的强大防御工事那么密集。”

8月6日，俄罗斯称乌克兰第22机械化旅的约300名士兵、20多辆装甲战车和11辆坦克跨境进入俄罗斯。

由于地雷和反军事障碍较少，乌军迅速推进，突破了边境检查站和防线，还俘虏了一些俄军。

8月12日，库尔斯克州州长说，乌军攻势导致100多名平民受伤，十几人死亡。