乌军捷报频传 控制更多俄领土俘虏上百俄军

（基辅综合电）乌克兰跨境打击俄罗斯捷报频传，除了进一步挺进俄西部库尔斯克州，还宣称控制了俄边境城镇苏扎，同时俘虏了100多名俄军。

乌克兰总统泽连斯基星期三（8月14日）在Telegram账户上发布视频，显示他通过视讯听取乌军最高指挥官西尔斯基的战况汇报。

伴随视频发布的一份声明说，俄军周三在库尔斯克州推进了一到两公里，同时俘虏了100多名俄军。

苏扎（Sudzha）据称已完全受乌军控制。

乌克兰将为库尔斯克平民设疏散走廊

乌克兰副总理韦列什丘克说，乌克兰正在库尔斯克州建立“安全区”，并计划为平民提供人道援助和建立前往俄罗斯或乌克兰的疏散走廊。

西尔斯基早前于周二（13日）向泽连斯基汇报说，乌军已控制了74个俄罗斯村镇。泽连斯基即指示西尔斯基制定下一步行动计划，并称俄战俘可用来交换被俘虏的乌军，还说这是一个不断扩大的“交换基金”。

俄罗斯称在五处击退乌军

不过，俄罗斯国防部周三说，已击退乌军在五个地区深入库尔斯克州的企图。

俄方也称，周二晚击落117架来犯的乌克兰无人机和导弹，其中大部分无人机是在库尔斯克、沃罗涅日、别尔哥罗德和下诺夫哥罗德地区被击落。

乌克兰消息说，乌克兰无人机的袭击目标包括四个俄军用机场，目的是削弱俄军出动战机进行滑翔炸弹袭击的能力。

俄罗斯另一个边境地区、库尔斯克以南的别尔哥罗德州因持续遭到乌军袭击，州长格拉德科夫周三宣布该州进入紧急状态。

基辅上周跨境突袭库尔斯克州，令莫斯科措手不及，乌军则取得了自2022年以来最大的战场胜利。基辅说，它已经控制了超过1000平方公里的俄领土。

美国总统拜登说，华盛顿正在与基辅就此次行动保持持续联系，还说乌军的袭击令俄总统普京陷入了两难境地。

白宫说，乌克兰入侵俄罗斯前没有事先知会美国，美国也没有参与此次行动。但俄官员认为，乌克兰的西方支持者不可能不知情。