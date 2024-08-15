应对库州局势 俄从乌境内撤回部分军队

（莫斯科综合电）《华尔街日报》引述美国官员报道，俄罗斯正从乌克兰撤出部分军队，以应对乌军对俄领土的进攻。这是基辅攻势迫使莫斯科重新部署部队的首个迹象。

这些官员没有说明，俄军此次调动涉及多少兵力，仅说美国还在寻求确定俄罗斯此举的意义。

乌军8月6日越境攻入俄罗斯库尔斯克州，令俄军措手不及。乌克兰早前称，为应对此次突袭，俄罗斯已开始从乌境内调走部队。

乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基星期四（8月15日）说，乌军仍在库州推进，并已控制82个俄罗斯村镇与1150平方公里俄领土。乌军也在库州设立军事指挥官办公室，以维持秩序和满足乌控地区居民的需求。

俄车臣地区阿赫马特特种部队指挥官阿劳迪诺夫周四早些时候说，俄军已夺回库州马丁诺夫卡村（Martynovka），并否认俄边境城镇苏扎（Sudzha）已完全落入乌军手中。不过，乌总统泽连斯基稍晚时称，乌克兰已完全控制苏扎。

阿劳迪诺夫说，乌克兰正向俄边境增兵，这样的资源转移削弱了乌克兰在其他前线地区的力量。他承认，目前乌克兰仍占有主动权，但称敌人的力量正日益减弱。

俄罗斯周四再从边境地区疏散数以千计的居民，至今疏散人数已达至少20万。俄国防部当天说，俄军使用苏-34战斗轰炸机攻击了乌军在库州的阵地，并在毗邻库州的别尔哥罗德州击落乌克兰无人机。

俄罗斯紧急情况部部长库连科夫周四宣布，别尔哥罗德州进入联邦级紧急状态。俄防长别洛乌索夫宣布向这个边境州派遣更多军队，以抵御乌军攻击。

在这同时，俄乌两军仍持续在乌克兰前线激战。俄国防部周四称，俄军占领了乌东顿涅茨克州的伊万尼夫卡村（Ivanivka）。