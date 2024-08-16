强台风安比逼近东京 600多航班取消32万居民疏散

超级台风安比星期五（8月16日）逼近日本关东地区，导致东京首都圈各大城市狂风暴雨。安比带来的雨量十分惊人，单是一天下的雨预估是日本历来8月份平均雨量的三倍。

由于正逢日本盂兰盆节假的返程高峰期，因海陆空交通全天瘫痪，成千上万人的回家路受阻。气象局预测，安比暴雨圈星期六将延伸到本州东北部的福岛和宫城县，当地32万名居民被迫临时疏散。

据报道，安比以每小时20公里的速度朝北前进，最大风速为每秒45公尺，瞬间最大阵风为每秒60公尺。受安比台风影响，日本关东地区出现短时间强降雨的线状降水带，房屋浸水、土石流灾害的危险正在蔓延。

与东京毗邻的千叶县自早上起就处于戒备状态。日本放送协会（NHK）拍摄到千叶县市川市一处商业区道路淹水，多辆车的轮胎浸在水中。被困车里的一名男子说：“早上就开始下大雨，我见雨小了便开车出来，没想到受困在淹水的道路。”

神奈川县多人因强风受伤，一名40多岁的男子在公寓楼外作业时，狂风将半开的门关上，他的手被夹，断了一根手指头。东京大田区陷入暴风圈，电线杆被风吹倒。一名20多岁的日本男子说，他差点就被压到。东京的涩谷区广尾的住宅区，一棵大树在狂风中折断，横倒在车道上，阻断交通。

附近一名50多岁的居民说：“听到一声像打雷一样的巨响，向外看时，那棵树倒了。“

受台风影响，东京至名古屋的东海道新干线全天停运，名古屋至新大阪之间的列车班次大幅减少。东北、上越、山形新干线的部分列车也已停运。往返羽田和成田的国内和国际航班，全日空航空取消335趟航班，日本航空取消319趟航班，约12万名乘客受影响。

日本各大餐厅、百货公司及主题公园也因为日本当局的台风预警，临时宣布提早关门。台风吹倒电线杆的情况频发，东京电力局证实，直至晚上有4000户人家的电供还未回复。