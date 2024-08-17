边境战事激烈 俄再从别尔哥罗德撤离居民

（莫斯科综合电）乌克兰和俄罗斯在边境地区的战事日益激烈，位于俄乌接壤边境的别尔哥罗德州州长格拉德科夫宣布，将从下周开始迁走五个村庄的居民，并关闭连接通道。

格拉德科夫星期五（8月16日）在通讯应用Telegram写道：“从8月19日开始，我们将关闭五个村庄的通道，撤离居民并协助他们搬运所属资产。”

在库尔斯克州的格卢什科沃区（Glushkovo），乌军炸毁了跨越谢伊姆河（Seym river）的一道桥梁。俄外交部星期五指乌军使用西方火箭弹来发动袭击，造成协助撤离平民的志愿者丧命。

俄外交部发言人说：“库尔斯克州首次遭到西方制造的火箭发射器袭击，可能是美国高机动炮兵火箭系统（HIMARS）。”

乌军在库尔斯克州的攻势屡传捷报，乌克兰地面部队指挥官瑟尔斯基说，乌军在部分地区向敌方推进一至三公里。

他星期五通过视频连线向总统泽连斯基汇报情况时说，战斗正在距离乌边境约11.5公里的马拉亚·洛克尼亚（Malaya Loknya）地区进行，他希望可在那里抓获许多俘虏。

乌军：在库尔斯克攻占领土 超越俄军今年战果

乌方宣称，自8月6日以来，乌军已在库尔斯克控制了82个定居点，面积达1150平方公里。乌外交部说，这个数字已经超越俄军今年在乌克兰的推进。

泽连斯基在晚间演讲中说：“我们看到敌军正在遭受损失，这对我们的防御是有益的。”

泽连斯基的助手波多利亚克早前表明，乌克兰希望通过在战术上给俄军造成重大损失，以按照乌方的条件来进行谈判。

他在X平台上写道：“我们绝对没有计划乞求：‘请坐下来谈判’。”他表明，基辅正通过军事手段，说服俄罗斯进入公平的谈判进程。

俄军在乌东挺进 分析员：乌军无法转移俄军兵力

不过，乌东地区仍持续出现激烈战斗，俄军过去数月一直向乌东战略重镇波克罗夫斯克（Pokrovsk）步步逼近。

当地官员说，俄军距离波克罗夫斯克郊区约10公里，距离附近的米尔诺赫拉德（Myrnohrad）则约6公里。

分析人士说，乌克兰在库尔斯克展开作战行动的目的之一是把俄军调离乌东地区，但到目前为止，仍未看到俄军在乌东放松攻势的迹象。

位于法国里昂的战略与防御研究所军事专家米歇尔说：“如果乌军的目标是转移俄军在顿巴斯的兵力，那到目前为止这是失败的。”