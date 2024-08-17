加强岛屿防御 日军事开销再创新高

为彻底强化军力，日本军事开支不断飙升。据日媒消息，日本防卫当局在新年度准备以加强岛屿防御为由，要求更大笔预算引进新型武器。8月底，日本将出台的国防预算将破8万亿日元（约714亿新元)，为二战后最大笔。

日本首相岸田文雄上台后，推出五年扩大军费计划，即从2023年到2027年的五年内以43万亿日元引进新型武器，从根本上加强国防能力。这一开支是以前的五倍。

为了达到目标，日本松绑国防开支在国内生产总值（GDP）所占2%的限制。2022年，国防开支为5.4万亿日元，去年已增至6.8万亿日元，今年为7.9万亿日元。据悉，到了明年国防开支将超过8万亿日元。

《东京新闻》引述消息人士说，日本防卫当局要求这一大笔预算，是为了加强岛屿防御。日本将引进攻击无人机，以无人技术巩固军防。无人机目前已被定位为改变战争形态的工具。日本防卫当局概括的扩军五年计划是引进无人技术和人工智能。

日本要进一步充实无人作战方法，加快开发和引进符合日本地理特征的模式。在人口减少的日本，当局不但要以无人机进行情报收集、预警和监视，还准备借此节约人力，从而优化其海陆空战术。

岸田扩军政策虽已在国会获得通过，但他的策略也被指穷兵黩武，因国库紧张，财源是一个尚未消除的烦恼。

《朝日新闻》报道，当局计划通过增加公司税、所得税和烟草税来弥补部分增加的国防预算。

《日经新闻》报道，日本此次扩大军事预算与日元贬值达历史新低有关。岸田2022年提出43万亿日元的扩军开支，现在兑换美元，少了约30%。这意味着日本防卫装备的采购成本将大幅增加。例如，采购美国最先进的F35A隐形战机的单价已从每架116亿日元增至140亿日元。

据《东京新闻》，岸田要大幅增加国防开支主要是向美欧表态，目前各种军事交易也在进行中。3月18日，美日在东京签署采购美制战斧巡航导弹合同，金额约为2540亿日元。美方将从2025年到2027年依次交付400颗。日本当局因研判当前安全环境恶化而提前采购。

美国驻日本大使伊曼纽尔对日方的采购予以赞赏，他说：“我们的目的是致力确保地区的威慑力。”

《东京新闻》认为，日本扩充军备清单具备这类反击能力武器，极可能是在增加军事风险，加剧与中国的军事紧张关系。