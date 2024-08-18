俄罗斯空袭基辅 乌克兰炸毁库州第二座桥

（基辅综合电）乌克兰军队在俄罗西部斯库尔斯克州挺进之际，俄军向乌克兰首都基辅以及中部和东北部地区发动导弹和无人机袭击。乌军则摧毁了库州的第二座桥梁。

乌军这次袭击的桥梁似乎同样跨越谢伊姆河（Seym river），但位于乌克兰边境以北约15公里的兹万诺耶村（Zvannoye）附近。乌军上周五炸毁了格卢什科沃镇（Glushkovo）跨越谢伊姆河的桥梁

8月16日，乌军炸毁了俄罗斯库尔斯克州格卢什科沃镇跨越谢伊姆河的一道桥梁。图为8月17日的卫星画面。（路透社）

乌克兰空军指挥官奥列什丘克星期天（8月18日）发布有关的袭击视频时说：“又少了一座桥梁。空军航空兵继续通过精确空袭剥夺敌人的后勤能力。”

基辅在星期天破晓之前警报大响，在遭受导弹袭击的同时，也有无人机飞往基辅。基辅市军事管理局在Telegram上发文说：“这是8月份对首都的第三次弹道导弹袭击，每次袭击之间明显间隔六天。”

声明也说：“所有敌方无人机均在城外远处被摧毁。”袭击没有造成任何损失或人员伤亡。

乌空军指挥官说，乌军总共击落了基辅、东北部苏梅和中部波尔塔瓦（Poltava）的13个空中目标，包括八架攻击无人机和八枚导弹中的五枚。

军方也说，俄军此次袭击很可能使用了朝鲜的KN-23型弹道导弹。

俄国防部星期天说，俄防空部队夜间摧毁了五架袭击边境地区库尔斯克、别尔哥罗德和罗斯托夫的无人机。当中在别尔哥罗德和罗斯托夫各击落了两架无人机。

罗斯托夫州长戈卢别夫说，一架乌克兰无人机碎片掉落在一座工业仓库，引发了柴油火灾。

与俄执法部门关系密切的Telegram频道Baza则说，罗斯托夫一个油库遭到破坏。有视频显示当地一座油库冒出黑烟。

乌克兰总统泽连斯基周六说，乌军正在巩固库尔斯克州的据点并扩大占领区范围。“截至今天早上，我们已经为国家补充了交换本钱。”他指的是乌克兰俘获的可用于未来战犯交换的俄士兵。

乌军称，自8月6日入侵库州以来，已经控制了80多个村镇，包括主要城镇苏扎。

俄国防部周六说，已击退库州三个村镇附近的乌军，并加紧追剿企图进一步深入俄境的敌军散兵。

俄方也指控乌军，向乌克兰南部被俄军占领的扎波罗热核电站附近的一条道路投掷炸药。国际原子能机构（IAEA）负责人格罗西对核电站的安危深表不安。

波兰内政部长西蒙尼亚克强调，乌军攻入俄西部的行动虽为它带来巨大政治收益，但不会改变西方反对局势升级的态度。

西蒙尼亚克接受路透社专访时说，这项行动有助提升乌克兰在西方眼中的形象，但不会改变西方国家禁止乌克兰使用所提供的长程武器攻击俄罗斯。

法新社引述德国国会消息人士说，德国计划把2025年对乌克兰的军援款额减半。德国是乌克兰的第二大外援国，今年对乌克兰的援助金额达80亿欧元（约116亿新元）。