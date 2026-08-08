（华盛顿综合电）美国最新情报评估显示，俄罗斯总统普京可能在未来几年，对北大西洋公约组织成员国发动规模有限的攻击，以试探北约的团结以及履行集体防御承诺的决心。

美国有线电视新闻网（CNN）引述知情官员报道，俄罗斯可能采取的行动包括网络攻击、小规模越境军事行动等。

情报分析指出，莫斯科试图借此试探北约成员国是否愿意履行北约宪章第五条款。这项条款规定，对任何一个成员国发动的武装攻击将被视为对全体成员国的攻击。

不过消息人士提到，莫斯科将小心控制行动规模，避免越过触发北约全面集体军事反击的红线。

尽管普京采取行动的具体时间与形式尚未确定，但美国方面认为波罗的海国家或波兰最可能成为莫斯科的试探目标。

美国和北约官员评估认为，如果普京无法找到一个能够让俄罗斯体面结束俄乌战争的方案，他可能升级与北约的对抗，而选择下一步行动的窗口期可能从现在延伸至未来数年。

北约高级军事发言人奥唐奈拒绝置评，但向媒体强调，北约“始终在深入思考，并为各种可能的情况做好准备”。

美参院通过对俄制裁新法 打击俄能源业及买家

在对俄罗斯安全担忧加剧之际，美国国会也推进以经济手段加大对莫斯科的施压。

美国参议院星期五（8月7日）以86票赞成、11票反对的压倒性结果，通过一项旨在重创俄罗斯经济的制裁法案。

这项法案以已故参议员格雷厄姆命名，旨在打击俄罗斯的能源业。法案赋权政府对美国从俄罗斯进口的石油和天然气等商品，征收最高500%的惩罚性关税。

法案还规定对俄罗斯石油和天然气的五大进口国征收100%的关税，其中包括中国和印度。

这项法案仍须众议院通过和总统签署后才能生效。众议院最快要到9月初才会表决，有众议员认为，法案在众议院面临的阻力将大于参议院。

欧盟委员会主席冯德莱恩对美国参议院的表决结果表示欢迎。她呼吁各方共同努力，耗尽俄罗斯用以继续乌克兰战争的资源。