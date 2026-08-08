美国五角大楼向澳大利亚一家矿业公司做出4亿美元（5.13亿新元）的承诺投资，以在新南威尔士州建设世界上第一座钪原生矿（primary mine for scandium）。

日出能源金属公司（Sunrise Energy Metals）星期六（8月8日）宣布，美国的投资承诺将使得一个偏远小镇成为西方钪供应的“基石”。

法新社报道，在华盛顿举行的美国总统特朗普与矿业高管的会议上，五角大楼宣布向Sunrise公司提供4亿美元的有条件贷款，用于建设这座钪原生矿。

钪是一种稀土元素，是国防、飞机和数据中心的重要材料，常是也是其他矿产的副产品。

中国在钪的供应和加工方面占据主导地位。去年，中国限制了国防产品用钪的出口，促使美国寻找新的供应商。

延伸阅读 美澳签署关键矿产协议以抗衡中国

去年10月下旬，特朗普与澳大利亚总理阿尔巴尼斯签署协议，要在关键矿产方面合作。双方承诺各自投资10亿美元用于相关项目。

日出公司董事长罗伯特·弗里德兰在声明中说：“我们的目标是将锡尔斯顿（Syerston）打造成为西部地区钪供应的基石。”

他指的是拟建于新南威尔士州菲菲尔德（Fifield）的矿山。菲菲尔德位于悉尼以西约450公里处。

新南威尔士州政府说，州内的钪蕴藏量居世界前列。