（华盛顿综合电）美国总统特朗普宣布对多项关键矿产发展项目投资30亿美元（约38亿3400万新元），誓言推动美国重夺“世界矿业超级大国”地位，摆脱中国主导的全球矿产供应链。

特朗普星期五（8月7日）出席美国国务院的圆桌会议，向在场200多名矿业高官、教育工作者、投资者和政界人士公布一系列矿产投资计划，宣称这可为美国“创造数千份工作，促进经济稳定和安全”。

他说：“我们正让矿工们回返工作岗位，我们正在重夺美国作为世界矿产超级大国的应有地位......关键矿产是展现美国实力的原材料，从先进武器到汽车，所有东西都靠它推动。我们要在美国开采、提炼和制造这些不可或缺的产品。”

五角大楼是一系列最新投资计划的主要推手，旗下战略资本办公室为美国锂离子电池零部件制造商Sila Nanotechnologies提供14亿美元有条件贷款，并给予美国磁铁开发商Niron Magnetics总值1亿5000万美元的有条件贷款。

此外，美国进出口银行也为多家矿产资源企业提供数笔贷款。

五角大楼拨4亿美元 澳洲设全球首个钪原生矿场

除了美国企业，五角大楼也向澳大利亚钪开矿商Sunrise Energy Metals提供一笔4亿美元有条件贷款。Sunrise正在澳洲新南威尔士州邻近悉尼的小镇——法菲尔德（Fifield），建立全球首个开采钪的原生矿场。

Sunrise去年签署协议，把首五年的25%开采所得卖给美国军火公司洛克希德·马丁。公司主席、美国矿业大亨弗里德兰（Robert Friedland）说，他要把矿场打造成西方钪供应线的基石。

钪是制造弹道导弹、战斗机、装甲车、红外线感应器等尖端武器系统的关键原料，一般是在其他矿物的开采过程中获取的副产品。

全球钪开采和处理目前由中国主导。去年，中美爆发关税战期间，中国限制国防用途的钪出口，促使美国加紧找寻新供应。美伊战争今年初爆发，白宫更是急需更多关键矿产资源，以加速填补被消耗的武器库存，降低对中国供应链的依赖。

美拨1.8亿美元推动矿业教育

另一方面，美国能源部周五也宣布投入1亿美元推动矿业教育，吸引更多学生加入这个领域，目标是在两年内将国内大学的开矿相关科系毕业人数加倍。五角大楼也宣布投入8000万美元资助三所矿业学校的项目。

特朗普对此大表肯定，宣称这将为美国栽培下一代矿产开拓者。

特朗普政府上台后做出的投资承诺已累计超过100亿美元，希望带头激发本土稀土和永磁市场快速增长。

然而，美国矿业正面临员工老化问题。工程师、地质学家和冶金学家等各种专业的人才供应线受局限，导致领域发展速度缓慢。

美国官员已意识到，中国拥有广大的矿业大学网络，是促成它主导全球矿物生产的关键优势。

美国能源部周五说，要推进人才发展，必须在全国做出系统性的改变，为最优秀的学生创造工作机遇。