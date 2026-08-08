台风“白海豚”星期六（8月8日）袭击日本南部冲绳县，造成六人受伤，5万多栋建筑断电。与此同时，中国在台风预计登陆前，封闭了港口并暂停了渡轮服务。

路透社报道，据当局称，冲绳有五个老年人受伤，其中三人因强风摔倒；另有一人在鹿儿岛县受伤。

鹿儿岛县近3万9000栋建筑断电，冲绳县有1万2000多栋建筑受到影响。全日本航空公司（ANA）和日本航空公司（Japan Airlines）取消了往返冲绳的航班。

“白海豚”的最大持续风速为每小时162公里（90英里），阵风风速达每小时216公里。预计日本受灾最严重的地区是冲绳和鹿儿岛县的奄美岛。

8月6日，卫星图像显示，台风“海豚”逼近日本冲绳县。（路透社）

“白海豚”预计将于星期天（9日）晚至星期一（10日）凌晨在中国登陆，当局已将其列为第二高的级别的橙色台风。

新华社报道，8日10时，中央气象台继续发布台风橙色预警，“白海豚”的中心8日9时位于浙江省温州市以东大约520公里的东海南部海面上，预计将以每小时10至15公里的速度向西偏北方向移动，强度变化不大或略有增强，将于9日晚上至10日早晨在浙江舟山到福建福鼎一带沿海登陆。