乌克兰总统泽连斯基说，俄罗斯使用无人机在基辅地区的一个村庄，杀害了一个三岁男童及他的祖父母，另有一人在基辅遭受的弹道导弹袭击中丧生。

乌克兰空军称，俄罗斯星期五（8月7日）夜间向乌克兰发射了六枚弹道导弹和151架无人机。

路透社报道，泽连斯基在即时通信平台Telegram上说：“欧洲、美国和乌克兰长期以来都希望结束这场俄罗斯发动的战争。”

“只有（俄罗斯总统）普京不想结束战争，他正拼命地依靠弹道导弹和无人机来维持战争。我们需要施加更大的压力。”

泽连斯基目前正在塞尔维亚访问，这是他首次访问这个巴尔干国家。塞尔维亚和乌克兰一样，都在寻求加入欧洲联盟。

由于乌克兰长期缺乏用于美国“爱国者”防空系统（Patriot systems）的导弹，泽连斯基一直在敦促盟友增加援助。乌克兰国防部说，7月份仅拦截了195枚弹道导弹中的29枚。

乌克兰空军星期六说，乌克兰防空部队击落了135架无人机，但未能拦截弹道导弹。

乌克兰总参谋部星期六也说，其军队在夜间袭击中击中了俄罗斯的伊尔斯基（Ilsky）和瑟兹兰（Syzran）的炼油厂，导致两处炼油厂起火。当地政府还说，在俄罗斯南部克拉斯诺达尔地区（Krasnodar），乌克兰无人机袭击造成五人受伤。