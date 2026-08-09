（华盛顿综合电）美国高级官员透露，由于美国总统特朗普对伊朗的军事行动消耗大量武器，美国武器库存已降至令人担忧的水平，本应用于亚洲和欧洲的物资也因此被抽调到中东。专家警告，万一中国和俄罗斯考虑对美国发起冲突，这种情况可能会让它们更胆大妄为。

《纽约时报》星期六（8月8日）引述美国官员报道，为支持对伊朗的战争，五角大楼被迫把舰艇、飞机和防空部队，从欧洲和亚洲调往中东，这对装备维护和部队士气造成负面影响。

美国和西方高级官员说，此举导致美国在欧洲和亚洲地区的火力大幅削弱，美国军方和情报界日益担心这可能引发长期问题。

尽管白宫称美国拥有足够火力，可以随时在任何地点执行总统下令采取的任何行动，但专家预计，这场弹药危机将持续到特朗普总统任期结束之后。

战略与国际问题研究中心（CSIS）高级研究员卡拉科（Tom Karako）说，当前美国弹药耗尽的情况，意味着美国的常规威慑手段遭受足以影响一代人的毁灭性打击。

他告诉《纽时》：“这肯定会对俄罗斯和中国的决策考量产生重大影响。它们可能会在自行选择的时间点，采取经过深思熟虑的行动，因为我们需要数年时间才能重建库存。”

美国企业研究所国防分析员哈里森（Todd Harrison）也指出：“这场战争持续越久……美国弹药短缺问题就更严重，处境脆弱的窗口也就越大且越显著。”

如果美国与中国或俄罗斯爆发战争，远程导弹将发挥至关重要的作用，因为中俄的防空系统远比伊朗先进。

一名熟悉国防情报的美国官员说，中俄两国都在密切监测美国的库存，它们不仅利用国会预算程序和国防承包商公告等公开渠道，还动用间谍卫星和其他监视系统来进行估算和侦察。

《纽时》引述知情者说，美国已在与伊朗的战事中消耗1500多枚爱国者导弹，目前库存还不到1700枚。报道指出，即使特朗普政府要求加快和扩大生产，但补充消耗掉的导弹仍须两年多时间。

另据《华盛顿邮报》引述五角大楼的一份备忘录报道，美国战争部副部长范伯格星期三（5日）致函美国军工企业负责人，要求他们在21天内提交计划，以大幅加快武器交付进度，同时提高关键装备的产能。