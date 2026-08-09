自叙利亚前总统阿萨德下台以来，横在叙利亚与俄罗斯之间的症结迎来转机；两国就俄罗斯在叙利亚的两个军事基地的未来达成共识、签署谅解备忘录。

叙利亚阿拉伯通讯社星期天（8月9日）引述叙利亚外交部报道，大马士革和莫斯科已达成一份谅解备忘录，就两个俄罗斯军事基地的未来达成一致。

这两个基地分别是塔尔图斯海军基地（Tartus Naval Base）和赫梅米姆空军基地（Hmeimim Air Base）。

叙利亚外交部称，经过18个月的密集谈判，两国将根据谅解备忘录开始对俄罗斯在叙利亚海岸的驻军进行重组（reorganising）。

叙利亚外交部说，叙利亚政府将接管包括赫梅米姆机场和塔尔图斯港商业泊位在内的民用设施，将它们逐步并入当地民事管理系统。

军事设施则将在三个月内，被改建为联合训练和资格认证中心，并称这个新安排能维护双方利益。

塔尔图斯海军基地位于叙利亚西部地中海地区，建于苏联时期，是俄罗斯在地中海的唯一维护和补给中心，与部署有S400防空系统的赫梅米姆一起，充当俄罗斯在非洲军事扩张的重要运输枢纽。

阿萨德政权2024年12月倒台后，外界普遍认为，俄罗斯会为了保住这两个重要军事基地，尝试与叙利亚新政府谈判，“甚至可能在谈判中把阿萨德交出去”。