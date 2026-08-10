澳大利亚星期一（8月10日）发布的一份报告指出，包括澳洲在内的印太国家与地区面临日益严重的海底电缆攻击威胁，此类攻击可对经济造成毁灭性打击，应采取紧急措施，提升海底电缆的监测和修复能力。

《海峡时报》报道，这份由澳洲国立大学（ANU）国家安全学院撰写，并由澳洲国防部部分资助的报告警告说，海底电缆正面临“来自国家和非国家敌对势力日益严峻的威胁”。

报告同时警告，由于澳洲对数码网络连接的依赖程度不断加深，一旦海底电缆中断，对澳洲造成的潜在后果将愈发严重。

澳洲约99%的国际网络连接通过海底电缆传输，其余大部分由卫星传输。

报告说：“海底电缆发生重大中断将立即造成严重的经济影响，扰乱金融市场、阻碍国际贸易并切断云服务。”

报告指澳洲缺乏妥善保护和治理海底电缆网络的全面战略，并敦促澳洲确保能够迅速修复海底电缆，以及拥有优先获取修复资源的渠道。

报告提到，近年来在欧洲水域和台湾附近海域发生多起明显针对海底电缆的袭击事件，怀疑与俄罗斯和中国有关。

过去五年，挪威沿海和波罗的海也发生过多起类似事件，以2024年11月发生的一起事件为例，当时一艘悬挂中国国旗的船被指故意在波罗的海拖锚，导致两条海底电缆被切断。

报告说：“近期在波罗的海和台湾周边发生的事件表明，作为更广泛的混合战争战略的一部分，一些国家行为体如今正积极在和平时期探测和测试海底电缆基础设施，他们的目的是在冲突爆发初期迅速削弱海底电缆网络的连通性。”