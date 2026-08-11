朝鲜国际安全问题评论员发表文章称，日本2026年版《防卫白皮书》是受到国际社会谴责的再侵略白皮书。

韩联社报道，朝中社和劳动党机关报《劳动新闻》星期二（8月11日）刊登国际安全问题评论家姜原哲（音译）的文章，谴责日本80多年来一直以对战败的“报复”为由，走上军事大国化的道路，并称这是当今世界面临的最紧迫和最重大的威胁。

姜原哲说，日本《防卫白皮书》将包括朝鲜、中国、俄罗斯在内的周边国家定义为“重大且紧迫的威胁”“最大的战略挑战”，极力将不加节制的军力增强行为合理化，这无疑是对现实的颠倒黑白。他提到，日本国防部长小泉进次郎在《防卫白皮书》发布后谈及增强军事力量一事，证明小泉进次郎已成为日本军国化的先锋，将日本推向极其危险的道路。

他呼吁国际社会应对日本日趋危险、严重危害地区和平与安全的新军国主义活动提高警惕。

日本政府8月4日发布新版《防卫白皮书》，白皮书中概述了日本周边的安全环境，包括邻国的军事发展。它说，中国是“迄今最令人担忧和最大的战略挑战”，称“中国航母正在向太平洋扩张，增强了中国在远海和远空域的作战能力”。

白皮书还说，中国与俄罗斯以及朝鲜与俄罗斯的军事合作，使日本周边风险加剧，日本对此高度戒备。

小泉进次郎当天在记者会上强调，当前日本周边安全环境是二战结束以来最严峻、最复杂的时期，基于规则的放任和国际秩序所面对的挑战正日益加剧。

日本首相高市早苗上台后大幅增加国防开支，提前达到防务开支占国内生产总值（GDP）2%的目标。