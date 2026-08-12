在美国总统特朗普利用制裁和海上封锁向伊朗施压之时，德黑兰也在采取措施维持其遭受重创的经济运转。

《华尔街日报》星期二（8月11日）报道，伊朗正对紧缺物资实行配给制、限制外汇获取，并优先保障生活必需品的进口。

伊朗6月份石油出口额为45亿美元（约57亿6000万新元），全球经济研究机构凯投宏观（Capital Economics）的数据显示，受美国封锁影响，伊朗7月份石油出口额近乎为零。与此同时，伊朗的年通胀率已超过80%。

分析人士指出，德黑兰正在实行稀缺物资配给制，限制外汇获取，大幅削减投资，并将更多经济负担转嫁给家庭，同时维持战略进口和国家机器的基本运转。

这样做虽会导致经济困境加深，引发贫困加剧和经济运转失调，但同时也为伊朗领导人拖延与美国的谈判争取了更多空间。

这意味着特朗普的策略只能寄托在一个危险的假定之上，即德黑兰会比华盛顿先撑不住。

调解方已向美方告诫，伊朗多年来一直生活在制裁之下，指望德黑兰会因为经济压力而妥协不太可能奏效。相反，伊朗很可能会继续升级袭击，使华盛顿和盟友付出更高的代价。

如果伊朗能够撑得比华盛顿预期的更久，它就更没有理由放弃对霍尔木兹海峡的控制权，这将延长对峙局面，并增加再次爆发冲突的风险。而僵局持续的时间越长，压力就越会转嫁回特朗普身上，因为在美国中期选举临近之际，能源和航运中断将拖累全球经济并加剧通胀。

昆西研究所（Quincy Institute）非常驻研究员、伊朗社会保障组织前官员卡哈尔扎德（Hadi Kahalzadeh）说：“这种压力将逐渐使伊朗从一个能够吸收并抵御冲击的韧性经济体，转变为一个勉强维持运转但复苏能力不断下降的生存型经济体。”

他补充说：“高压统治和国家政体结构使得这种痛苦难以转化为足以改变国家安全决策的强大压力。”

特朗普政府面临的难题在于，让伊朗变得更穷容易，但要通过经济痛苦来迫使伊朗领导人改变决定却困难得多。