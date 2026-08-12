（日内瓦综合电）去年全球青年失业率持续上升，尤以高收入国家增幅最显著，这与人工智能开始改变就业市场有关。

隶属于联合国的国际劳工组织星期二（8月11日）发表《2026年全球青年就业趋势》报告。报告指出，冠病疫情后青年劳动力市场出现的短暂复苏势头现已停滞，全球15岁至24岁青年失业率，从2023年的12.3%升至2025年的12.4%，相当于有约6700万名青年失业。

此外，未就业、未受教育、未接受培训的青年比率升至20%，总人数相当于2亿5700万多人。

报告提到，经济增长放缓、地缘政治紧张、就业增长乏力，加上人工智能（AI）开始改变就业市场，都进一步加剧青年就业压力。

报告指出，2023年至2025年，全球11个次区域中有八个出现青年失业率上升现象。高收入、中低收入和低收入国家的青年失业率都出现增长，部分最严重的升幅更出现在较富裕国家。

北美青年失业率从2023年的8.3%升至去年的9.8%；北欧、南欧及西欧的青年失业率则维持在15%高位。阿拉伯国家青年失业率最高，达到26.2%，其次是北非的22.6%。

中等技能工作减少 对中学学历青年冲击大

文职、行政、销售和制造业等中等技能工作越来越少，导致中学学历的年轻人求职时面对僧多粥少的困境、谋职时间更长，失业风险也更高。

报告还估计，目前15岁至29岁青年从事的工作中，有6.1%属于最容易受AI冲击的职业。如果其中10%的工作最终完全消失，约560万名年轻劳动者可能得面对失业、转行，甚至被迫退出就业市场。

报告说，年轻人越来越担心工作会被技术取代，并忧虑快速的技术变革会影响他们获得稳定工作和收入的机会。

国际劳工组织就业、技能与可持续企业部主任达斯古普塔说，目前还无法确定AI与青年失业率上升之间是否存在直接得因果关系，但“巧合确实存在”，她呼吁开展更多相关研究。

另外，科学、工程、医疗和资讯科技等高技能领域的就业机会仍在增加，但发展中经济体的年轻人往往无法长期承受失业，只能从事不稳定工作。报告预计，全球青年失业率今年和明年将维持在12.3%左右。