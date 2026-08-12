据路透社星期三（8月12日）报道，四名业内人士透露，由于乌克兰无人机的袭击，俄罗斯南部港口新罗西斯克的两座粮食码头已暂停运营。

俄罗斯主要的粮食游说团体上个月曾警告称，乌克兰无人机的袭击可能在不久的将来导致黑海粮食出口中断，推高粮价，并引发非洲和中东地区的饥荒。

一名匿名的业内人士说，新罗西斯克粮食码头（年出口量达850万吨）已暂停运营，目前正在进行损失评估。

拥有这个码头的德米特拉控股公司的发言人仅表示，码头遭受未指明的损失，拒绝进一步置评。

据路透社引述三名业内人士的消息称，位于新罗西斯克的另一座大型粮食码头NKHP也遭到破坏，并已停止运营。NKHP的年出口量为710万吨。

其主要所有者OZK在一份声明中说，NKHP遭到破坏，但无人受伤。

克拉斯诺达尔边疆区州长孔德拉季耶夫说，乌克兰方面发动“大规模”袭击，造成至少两人死亡，其中包括一名8岁儿童。新罗西斯克是克拉斯诺达尔边疆区的首府。

除了粮食出口码头外，新罗西斯克还拥有石油出口基础设施，其中包括里海管道联盟。它由美国石油巨头雪佛龙和埃克森美孚所有，负责处理哈萨克斯坦约80%的石油出口。

英国《金融时报》星期三报道称，应美国副总统万斯的要求，乌克兰已停止袭击为里海管道联盟提供服务的油轮。