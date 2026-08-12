俄罗斯总统普京星期三（8月12日）说，如果欧洲国家开始扣押俄罗斯商船，俄罗斯将采取对等回应。俄罗斯太平洋舰队司令也说，俄罗斯舰队已准备好“检查和扣押”外国船只。

路透社报道，普京是在俄罗斯远东地区视察海军演习时发表上述言论。欧盟正加大对俄罗斯“影子舰队”的压力，扩大对数百艘船只的制裁，并扣押部分船只及其船员进行检查。

一些欧洲国家政府说，他们正在考虑对涉嫌规避制裁的船只采取更严厉的执法措施。

普京说：“我们看到，某些国家的当局违反国际海事法，试图限制我们商船的航行……而且最近甚至考虑扣押我们的船只，并出售他们从我们这里掠夺的财产。”

“这当然就是海盗行为和抢劫。如果这种行为开始付诸实践，我们将被迫予以对等回应。而且不一定是在他们计划袭击我们船只的水域，而是在我们认为必要和适当的任何地方。”

俄罗斯太平洋舰队司令利纳告诉普京，他所说的英国和法国等国家也会用悬挂第三国国旗的船只运输货物，如果用欧盟和英国自己的说法，也可以称之为“影子舰队”。

“西方国家正在积极利用悬挂第三国国旗的船只运输货物，以谋取自身利益。这实际上构成他们的影子舰队。我们有能力检查和扣押属于不友好国家及其影子舰队的船只；各部门之间的协调机制已经到位，我们随时准备应对这些任务。”

他说，他的舰队已对亚太地区的海上交通进行详细分析，掌握了航线、货物和船舶所有权信息。

普京还指责北约在亚太地区采取威胁性行动，并在北极地区制造紧张局势。

“不幸的是，我们看到，这里发生冲突的可能性正在增加。北约正在这里扩张；新的军事政治集团正在形成；新的武器系统正在或计划部署，这些都对我国构成威胁。”