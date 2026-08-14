俄罗斯驳斥日本首相高市早苗和日本外交部长茂木敏充针对俄总统普京登上伊图鲁普岛（日本称择捉岛）发表的相关言论，称这番言论在政治上毫无意义、带有“侮辱”性质，在法理层面亦不具备效力。

新华社报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃星期四（8月13日）在俄外交部网站发布声明说，根据二战结果、同盟国相关协定和《联合国宪章》，南千岛群岛（日本称北方四岛）归属俄罗斯。伊图鲁普岛是南千岛群岛一部分，属于俄“不可分割的领土”。高市早苗和茂木敏充的言论“令人愤慨，完全不可接受”，充斥着“复仇主义”，对日本所有邻国乃至整个亚太地区都构成负面影响。

扎哈罗娃说，日本签署无条件投降书至今已近81年，东京方面却再次鼓吹“修正主义”论调，试图为自身在亚洲的侵略行径开脱，并向俄罗斯提出“荒谬的领土主张”。这种“短视政策”与亚洲多数国家维护和平、安全与合作的努力背道而驰，“将给日本人民带来严重风险”。

她还说，日本追随西方国家对俄实施“非法制裁”，向乌克兰提供包括军事技术在内的各类支持。此举实质上正在“彻底破坏”俄日关系，表明东京方面选择了“近乎敌对的”反俄路线。这一做法不符合日本民众利益。

普京13日首次登上俄日争议岛屿南千岛群岛，并罕见评论俄日关系。他在讲话中谴责日本以乌克兰局势为借口对俄实施无端制裁，并批评日本8月初发布的防卫白皮书将俄罗斯列为主要威胁来源之一。

针对普京访问主权争议岛屿，高市早苗举行记者会说，无论从历史上还是根据国际法，北方四岛都是日本固有领土。

她称普京此行“伤害了日本国民的感情，是绝对无法容忍的”，这也使日俄“中长期内恢复关系变得更加困难”。茂木敏充同日召见俄驻日大使，对普京登岛一事表示抗议。