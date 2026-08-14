（基辅／莫斯科综合电）路透社星期四（8月13日）引述消息人士的话报道，指乌克兰向俄罗斯提议，停止在黑海互相攻击对方的民事目标，以缓解当地港口和船只近期频被攻击而引发的全球粮食供应隐忧。

消息透露，乌克兰是通过第三方传达这个提议，并在等待俄方的回应。乌克兰和俄罗斯是全球主要的两个农粮国家。过去几周俄乌加大攻击对方的商船和港口，推高了全球粮食价格。

由于俄罗斯袭击数十艘乌克兰的船只，许多船主7月下旬不再让船只停靠乌南敖德萨的港口，迫使基辅不得不转向其他运输路线。俄罗斯的封锁导致乌克兰8月份以来的粮食出口，同比剧减了76％。粮农业界警告，这种情况持续下去，将对经济产生严重后果。

而乌克兰频频攻击黑海和亚速海地区的港口，逼得俄罗斯这个月必须进一步削减粮食出口。俄国最大粮食口岸KSK已在星期四暂停运作，至此，俄罗斯在黑海港市新罗西斯克（Novorossiysk）的三个码头已经停止运作。

针对路透社的报道，克里姆林宫和俄罗斯外交部都没有置评。

俄炼油设施持续遭乌空袭 多地再陷燃料短缺

此外，因为乌克兰几乎每天都在攻击炼油设施，导致俄罗斯好几个地区再度面对燃料短缺。

彭博社报道，俄罗斯西南部的奥伦堡州（Orenburg） 从星期三起实施配给制度，根据车牌出售汽油，并限制每人的汽油和柴油购买量，及禁止使用油罐装载汽油。

奥伦堡州州长索恩采夫星期四说，他们正在为最坏的情况做准备，并表示奥伦堡将需要来自俄罗斯其他地区的燃料供应。

乌克兰刚在星期二以无人机袭击莫斯科东南约1500公里的奥尔斯克（Orsk）炼油厂。当地官员说，炼油厂可能需要长达六个月的时间来修复。

根据彭博社对俄乌两国公布战况的统计，本月以来，乌克兰已袭击俄罗斯34家大型炼油厂中的10家，这些炼油厂主要隶属俄主要石油生产商。