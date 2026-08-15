俄罗斯总统普京致电朝鲜领导人金正恩，祝贺朝鲜庆祝“祖国解放日”，并称俄朝正在各方面积极合作，为保障地区安全稳定共同努力。

路透社引述朝中社星期六（8月15日）报道，普京14日与金正恩通话时说，俄罗斯和朝鲜的关系已提升到全面战略伙伴关系，两国将继续在双边和国际问题上开展“建设性合作”。

俄罗斯前总统梅德韦杰夫也向金正恩致以问候。

8月15日是朝鲜“祖国解放日”，纪念1945年8月15日朝鲜半岛从日本殖民统治下获得解放。

金正恩14日前往平壤的解放塔参谒，纪念朝鲜半島光復81周年，并向在二战中牺牲的苏联红军烈士致敬。以金正恩名义敬献的花圈上写着：“我们不会忘记苏联军队烈士的功绩。”

金正恩称，朝俄以鲜血凝成的纽带和战斗情谊的传承，已成为双方关系不断深化的基石。

路透社指普京与金正恩的交流，突显莫斯科与平壤之间日益密切的关系。朝鲜对俄罗斯在乌克兰战争中给予的支持，已引发国际社会担忧。

乌克兰总统泽连斯基多次谴责，俄罗斯利用朝鲜导弹攻击乌克兰，平壤向莫斯科提供导弹和弹药，还承诺向俄罗斯增派兵力。

分析人士认为，平壤正试图将东北亚局势描绘为敌对阵营之间的对抗，以此为朝方的武器计划辩护，并加强北京和莫斯科对它的支持。