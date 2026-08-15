比利时一处建筑工地的工人在施工时候发现了一批据称价值在千万美元以上的黄金，警方封锁了工地，并且呼吁寻宝者远离。

法新社报道，这批黄金是于星期二（8月11日）在东弗拉芒区登德尔蒙德镇（Dendermonde）一栋建筑的翻修工程中发现的。

警方说，工人们在发现“大量黄金”后立即报警，警方在其社交媒体脸书页面上发布了约50根金条和成堆金币的照片。

比利时新闻媒体报道称，在翻修当地慈善机构CAW East-Flanders的一栋房屋时，工人们在地下室墙壁的砖缝中发现了价值约900万欧元（近1333万新元）的金条和金币。

工人科比告诉比利时新闻媒体VRT，工人们的“第一反应是难以置信，非常惊讶……我们在为污水管道铺设地基时偶然发现了它。”

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警方说，这批黄金“经清点后尽快存放在联邦政府部门所属的高安全级别金库中”。

警方在其脸书通告中说：“显然，有不少寻宝者想再去工地一趟。”鉴于这一发现，警方还将账号的头像换成了一枚金币。

警方奉劝那些好奇的人远离工地，工地已用围栏围起来，前去工地“完全没意义”。

目前尚不清楚这批黄金的合法所有者是谁，以及是否有人最终能够拥有它。