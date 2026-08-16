俄罗斯和乌克兰当局星期天（8月16日）称，夜间空袭导致两国共有12人死亡，大量无人机和导弹袭击双方的民用基础设施。

法新社报道，俄罗斯罗斯托夫州州长斯卢萨尔说，乌克兰无人机群造成罗斯托夫州一个居民区五人死亡。另有两人在别尔哥罗德州和莫斯科州丧生。

莫斯科州州长沃罗比约夫称此次袭击是“近年来规模最大的无人机袭击之一”。俄罗斯国防部说，一夜之间在全国范围内拦截822架无人机。

在乌克兰，俄罗斯无人机和导弹袭击了克里维里赫（总统泽连斯基的家乡）的安赛乐米塔尔钢铁厂，造成两人死亡、14人受伤。袭击破坏了钢铁厂的核心生产设施，导致部分生产暂停。

袭击还波及其他地区，乌克兰东南部扎波罗热州有两人死亡，苏梅州有一人死亡。

在基辅，波恰伊纳露天书市也遭到袭击，这里一直是寻找珍稀古籍的好去处。书商谢梅努哈的四个摊位全部被烧毁。

“以前这里有一家书店。有书，还有各国国旗，各种各样的东西。现在全没了。”

泽连斯基在社交媒体上发文称：“只要是俄罗斯弹道导弹能打到的地方，他们就会袭击那里的民用基础设施。”

他说，过去一周，乌克兰城市遭受了超过1550架攻击型无人机、近1560枚制导航空炸弹和62枚导弹的猛烈轰炸。泽连斯基再次呼吁盟友帮助乌克兰增强防空能力。

“当朝鲜弹道导弹摧毁欧洲的基础设施并造成人员伤亡时，欧洲的拦截导弹绝不能闲置在仓库里。”基辅方面近期再次声称，莫斯科正从其盟友朝鲜获得更多导弹和军队。