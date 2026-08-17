乌克兰最快可能在数月内部署国产弹道导弹，进一步扩大对俄罗斯境内目标的打击能力。由于弹道导弹比无人机和巡航导弹更难拦截，这类武器一旦投入实战，可能对俄方防空构成更大压力。

英国《卫报》报道，乌克兰前国防部长费多罗夫（Mykhailo Fedorov）接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）访问时说，乌克兰必须“在每一个技术周期内击败俄罗斯”。他指出，乌克兰武器研发速度很快，但俄罗斯也在迅速提升能力。

乌克兰军工企业Fire Point目前正研发弹道导弹，并于今年6月进行发射测试。费多罗夫曾是推动乌克兰无人机计划的关键人物之一，但今年7月被解除国防部长职务。

乌克兰星期天（8月16日）对俄罗斯发动开战以来规模最大的无人机袭击之一。俄罗斯国防部称，过去24小时击落1478架乌克兰无人机，是俄方迄今宣称的单日最高纪录。莫斯科州长沃罗比约夫也形容，这是“近期规模最大的无人机袭击之一”。

俄方称，袭击造成莫斯科附近一座Wildberries配送仓库起火，至少六人死亡。乌克兰军方则说，行动击中罗斯托夫州一座导弹燃料生产设施，这家企业为多管火箭系统、导弹和航空武器制造固体推进剂。