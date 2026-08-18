美国政府宣布暂停在得克萨斯州大弯国家公园一项耗资17亿美元（约21亿7175万新元）的边境建设工程。此项目遭到跨党派人士的强烈反对。

法新社报道，美国海关与边境保护局（CBP）局长斯科特（Rodney Scott）星期一（8月17日）在X平台发布短视频说，他已在16日晚暂停了大弯国家公园（Big Bend National Park）内的所有施工活动，并称他将亲自到现场进行评估。

他还说，他将与当地利益相关者进行沟通，本周内会公布更多最新消息。

大弯国家公园是得州最大的国家公园，是数百种鸟类、短尾猫、美洲黑熊的家园。（法新社）

大弯国家公园是得州最大的国家公园，以壮丽的自然景观和丰富的生物多样性闻名，是数百种鸟类、短尾猫、美洲黑熊的家园。圣埃琳娜峡谷（Santa Elena Canyon）是大弯国家公园最具代表性的壮丽自然地标。

美国国土安全部计划在这个国家公园内修建车辆隔离栏、巡逻便道、照明设备和探测技术设备。

8月初，推土机已在这片融沙漠、河流与山脉生态于一体的公共土地上破土动工。边境项目的官方规划图显示，一条“技术巡逻道”将横穿马里斯卡尔山（Mariscal Mountain）等崎岖地带。批评人士说，这需要大规模的爆破作业。

大弯国家公园的这项工程，是美国总统特朗普在美墨边境修建巨型隔离墙这一宏大计划的一部分。为了推动这个项目，特朗普政府豁免了数十项环境法规，工程合同未经竞争性招标便直接授予。

项目遭到居民和跨党派官员的强烈反对，其中包括得州全部14个边境县的县法官。他们联合签署一封公开信，支持边境安全，但希望寻求更加“务实的解决方案”。

美国海关与边境保护局的数据显示，大弯区（Big Bend Sector）的逮捕移民人数相对较少——在2024年1月至2026年7月期间仅有9624人被捕，同期在美国-加拿大边境斯旺顿（Swanton）的逮捕移民人数高达2万3080人。