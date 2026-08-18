澳大利亚研究人员日前利用干细胞在实验室培育出人类心脏瓣膜组织，可用于研究心脏瓣膜的发育和病变过程，并测试相关疾病的治疗方法。

新华社报道，澳大利亚默多克儿童研究所发布消息说，由该机构牵头的研究团队培育出的组织能够再现人类心脏瓣膜的分子特征和复杂结构。研究团队成员霍莉·福格斯说，这项成果解决了心脏瓣膜生物学研究中的一项重要难题。此次培育出的组织有助于研究心脏瓣膜如何发育、成熟并发生病变，也可用于在实验室中测试潜在治疗方法。

研究人员还用培育出的组织开展了炎症性瓣膜疾病相关测试。实验显示，当培育出的组织接触与风湿性心脏病相关的炎症蛋白后，组织变得僵硬，并出现与患病人类心脏瓣膜相符的生物标志物。

心脏瓣膜疾病影响全球约2800万人，可由发育异常、感染、与年龄相关的退化等因素引起。目前尚无能够逆转瓣膜损伤的治疗方法，许多患者需要接受心脏瓣膜置换手术。儿童患者可能一生中需要接受多次手术。

默多克儿童研究所教授恩佐·波雷洛说，这项技术未来有望用于开发利用干细胞培育的、能够随患者生长并适应身体变化的替代心脏瓣膜。

研究成果已发表在美国《细胞－干细胞》杂志上。