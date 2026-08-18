乌军用英国无人机发动袭击 俄警告英国将承担后果
乌克兰总统泽连斯基上个月访问英国期间，与英国首相伯纳姆一同前往汉普郡朴茨茅斯皇家海军基地参观乌克兰军事装备，现场展示了一架乌克兰无人机。 （路透社）
乌克兰使用英国公司制造的无人机袭击俄罗斯，俄罗斯警告英国将为此承担后果。
路透社报道，俄罗斯驻伦敦大使馆星期一（8月17日）发声明称：“伦敦正在蓄意升级局势……伦敦的行为必将带来后果，它必须为此负责。”
声明也指出：“英国越深入卷入冲突，越支持基辅的恐怖主义机器，它付出的代价就越高。”
据《泰晤士报》上周末报道，过去六个月里，乌克兰在深入俄罗斯境内的袭击中，使用了两家英国公司制造的无人机。报道称，袭击目标包括位于俄罗斯西南部伏尔加格勒，以及莫斯科附近雅罗斯拉夫尔的炼油厂。
针对俄罗斯大使馆的评论，英国国防部发言人回应说：“英国与乌克兰并肩作战，我们致力于向乌克兰提供抵御普京非法入侵所需的装备。”
英国此前曾向基辅提供“暴风影（Storm Shadow）”巡航导弹，该导弹能够打击俄罗斯境内的远程目标。乌克兰军队于2024年11月首次使用这些导弹袭击俄罗斯目标。
今年6月，英国称将在今年底前向乌克兰提供15万架无人机，作为一项价值7亿5200英镑（约13亿新元）援助计划的一部分。
自2022年俄罗斯对乌克兰发动战争以来，莫斯科多次警告英国和其他西方盟友，他们对基辅的支持，包括提供装备，可能会引发报复措施，并增加冲突升级的风险。