乌克兰使用英国公司制造的无人机袭击俄罗斯，俄罗斯警告英国将为此承担后果。

路透社报道，俄罗斯驻伦敦大使馆星期一（8月17日）发声明称：“伦敦正在蓄意升级局势……伦敦的行为必将带来后果，它必须为此负责。”

声明也指出：“英国越深入卷入冲突，越支持基辅的恐怖主义机器，它付出的代价就越高。”

据《泰晤士报》上周末报道，过去六个月里，乌克兰在深入俄罗斯境内的袭击中，使用了两家英国公司制造的无人机。报道称，袭击目标包括位于俄罗斯西南部伏尔加格勒，以及莫斯科附近雅罗斯拉夫尔的炼油厂。

针对俄罗斯大使馆的评论，英国国防部发言人回应说：“英国与乌克兰并肩作战，我们致力于向乌克兰提供抵御普京非法入侵所需的装备。”

英国此前曾向基辅提供“暴风影（Storm Shadow）”巡航导弹，该导弹能够打击俄罗斯境内的远程目标。乌克兰军队于2024年11月首次使用这些导弹袭击俄罗斯目标。

今年6月，英国称将在今年底前向乌克兰提供15万架无人机，作为一项价值7亿5200英镑（约13亿新元）援助计划的一部分。

自2022年俄罗斯对乌克兰发动战争以来，莫斯科多次警告英国和其他西方盟友，他们对基辅的支持，包括提供装备，可能会引发报复措施，并增加冲突升级的风险。