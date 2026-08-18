（东京综合电）日本首相高市早苗近期将食品消费税从8%减至1%，虽兑现了竞选承诺，民意支持却未见起色，反而跌至任内新低，更引发市场担忧政府为支付减税导致国债雪上加霜，拖垮国家财政。

《日经亚洲》星期二（8月18日）发表分析文指，日本50名经济学家今年初已警告，调低食品消费税将给日本经济带来显著负面冲击，导致日元疲弱，国债利率冲高。庆应义塾大学经济学教授中室牧子点出：“人们需要听到政府解释，减税的资金从何而来。”

高市内阁本月初正式批准从明年4月起调低食品消费税，为期两年。然而减税后少了的10万亿日元（约800亿新元）资金如何填补，财长片山皋月却须到今年12月第二周才能公布。

市场忧高市重蹈英短命首相特拉斯错误

这让市场联想到英国前首相特拉斯（Liz Truss）2022年9月上任后推出历来最大规模的减税和开支计划，却没有财政资源支撑，瞬间引发市场恐慌抛售英国政府债券，导致英镑大挫，结果特拉斯上任仅45天便黯然下台，成为英国史上任期最短的首相。

民间的担忧也在随后发布的民调中显现。据日本放送协会（NHK）上周一（10日）发布，民众对高市内阁施政的满意度在8月份下滑五个百分点至53%，创去年10月上任以来最低；不认同高市内阁的比率则上升六个百分点至33%。

调低食品消费税的政策虽获49%民众支持，高于不支持的39%；但也有大部分民众关注减税对国家财政的影响，“高度关注”者30%，“有些关注”者37%。

投资者如今密切关注，今年底提呈的2027财年预算案草案中是否出现财政缺口，须发行更多债券填补。从债券供需角度看，发行更多国债将推高长期收益率，让日元面临更大贬值压力，这一点已体现在近期市场走势中。通货膨胀最终也将进一步走高。

美国财长贝森特也认为，单单依靠美日联手进场干预，难以扭转日元贬值的走势；关键是高市必须调整政策方向，改善经济情况。