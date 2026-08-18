俄罗斯指责日本首相高市早苗围绕争议岛屿发表“反俄”言论，向日本驻莫斯科大使提出强烈抗议。

路透社报道，俄罗斯外交部副部长加卢津（Mikhail Galuzin）星期二（8月18日）向日本大使武藤显转达莫斯科的抗议，称莫斯科反对高市早苗和外交部长茂木敏充发表“反俄”言论。

会后，俄罗斯外交部发表声明称：“俄罗斯对千岛群岛（Kuril Islands，日本称北方四岛）的主权和管辖权不容置疑。”

声明指出，这些岛屿在法律上属于俄罗斯。“日方任何直接或间接质疑这一显而易见的事实的企图，都是绝对不可接受且非法的。”

声明也说，鉴于日本支持乌克兰的立场，莫斯科将保留“采取适当反制措施”的权利。

克里姆林宫上周发布俄罗斯总统普京首次登岛的视频。高市早苗对此说，无论从历史上还是根据国际法，北方四岛都是日本固有领土。她称，普京此行“伤害了日本国民的感情，是绝对无法容忍的”，这也使日俄“在中长期内恢复关系变得更加困难”。

茂木敏充则召见俄罗斯驻日大使，提出“强烈抗议”。

二战期间，日本投降后的数日内，苏联占领这些岛屿。如今俄罗斯控制并管理这些岛屿，但日本仍声称拥有主权。这场持续80年的岛屿争端，使俄罗斯和日本一直无法签署正式和平条约，也阻碍两国进一步加强经济关系。

这是俄罗斯国家元首或政府首脑第六次访问千岛群岛，前总理梅德韦杰夫在2010年至2019年曾四次登岛，现任总理米舒斯京‌于2021年登岛。

千岛群岛在军事上具有极高的战略价值，是俄罗斯太平洋海岸线的前哨阵地。此外，千岛群岛海底拥有丰富的天然气、石油等矿产资源。