日本与澳大利亚同意深化防务合作。今后10年，日本可用澳洲发射场，包括用以试射高超音速导弹等远程导弹。双方还将以日本最新型驱逐舰为基础，共同为澳洲开发海军新型舰艇。

日本国防部长小泉进次郎星期二（8月18日）在澳大利亚首都堪培拉，同澳洲防长马尔斯会谈后达致加深防务合作的协议。

据日本放送协会（NHK）报道，小泉与马尔斯会谈的重点之一是增强在印太地区的威慑力。日本自卫队和澳洲军方近期在联合训练等领域的交流取得了实质进展，确认了多个防务合作新项目。这些合作以日本首相高市早苗今年5月访问澳洲期间，双方签署的多项协议为基础，其中涉及测试新型装备和武器。

小泉会后在联合记者会上强调，日澳的防务合作达到新高度，进一步加强防卫合作“对于确保印度太平洋地区的和平稳定很重要”。

马尔斯也说：“在这个充满挑战的世界里，我们两国之间的合作比以往任何时候都更牢固。”

近年来，日澳在防务合作中“战略纵深”是关键词，指的是日本利用澳洲的地理空间、可靠的后勤保障和工业基础，增强应对冲突的韧性和防御能力。这一次，双方为日本使用澳洲的发射场做了10年规划，解决了日本不便在本土开展这类试验的难题。

马尔斯说：“我们能够在多方面为日本提供战略纵深（strategic depth），使用澳洲的发射场是其中之一。”

小泉对此表示欢迎，说：“日本自卫队如果能在澳洲试射远程导弹，这会是一个开创性的发展。我们将加速讨论，实现这个目标。”

美国总统特朗普在小泉访澳前夕，在社媒放话向朝鲜示好，频称与朝鲜最高领导人金正恩关系非常好。小泉在记者会上则对朝鲜表达警惕，说：“朝鲜的核武器和导弹研发，以及它同俄罗斯的合作日益显著，日本对此保持高度警惕。日美韩三国之间的合作对于地区的和平稳定极其重要。”

小泉出访澳洲后，将续程到印度。日本的时事通讯社报道，小泉选定澳洲和印度有一定的用意，因为由日美澳印组成的四方安全对话（QUAD）框架在美国总统特朗普二度上台后就不曾有首脑峰会。

报道指出，印度位处连接日本同中东和非洲的主要海上航线，是实现“自由开放的印太地区”的关键之一。报道引述日本防务消息称，小泉和印度防长会谈的议题将围绕印太地区和中国。小泉去年10月就任后已访问过印度，他这次将寻求扩大双边联合军演，以及向印度出口用于驱逐舰的“独角兽”通信天线。

特朗普日前下令大幅减少美韩联合军事演习，也引发日本的关注。日本前不久出炉的最新防卫白皮书，在“与盟国合作”的章节中就强调了“志同道合国家”的重要性。它指出，“尽可能与更多国家（不仅是盟国）加强合作对日本的安全非常重要的”。