（华盛顿综合电）美国国债截至8月18日首次突破40万亿美元（约50.85万亿新元），比原先预测的更早，再次引发市场担忧一场巨大的财政危机正在加速酝酿。

美国财政部星期三（8月19日）公布，公共债务总额在前一天营业结束时达到40.05万亿美元，这个增速比国会预算办公室早前预测、国债会在2026财年9月份结束时达到39.4万亿美元快得多。

2017年1月美国总统特朗普首次上台，当时国债是19.95万亿美元。迄今10年不到已翻上一倍，冠病疫情期间的庞大举债占了约三分之一。

在特朗普首任内，美国国债增加了7.8万亿美元，他去年1月二度上任至今一年半，再增加3.8万亿美元；累计在任五年半，国债总计增加11.6万亿美元。他去年推动的“大而美”减税法案估计今后10年将把国债再推高4.8万亿美元。

至于前总统拜登，则在任内把国债推高8.4万亿美元。除了庞大的疫情支出，他也拨出大量资金投入基础设施、清洁能源和民主党力推的项目。

美国目前的法定国债顶限是41.1万亿美元，信贷评级机构惠誉估计到2027年中就会触顶。国会届时得寻求提高顶限，恐怕会再引发两党对峙僵局，让联邦政府再次靠近债务违约边缘。惠誉虽维持美国AA+的国债评级，但对举债速度发出警告。

忧美国财政难持续 长期国债收益率飙涨

债台高筑连带推高利息成本，美国本财年至今的利息支出已高达1.17万亿美元，仅次于社会保障退休金支出。

市场对美国财政状况的担忧已在长期国债收益率上显现。财政部上周四（13日）发行的30年期新国债收益率创下5.22%的25年新高，加剧利息压力。

本周二（18日），30年期国债市场收益率在盘中创下5.34%的20年新高，推高房屋、汽车和企业等一系列贷款利率。市场压力迫使财长贝森特在隔天宣布扩大长期国债回购的规模，将每笔回购金额顶限提高一倍至40亿美元，成功把长期利率压下。

周三在白宫，当记者询及美国人民是否该为债券市场动荡感到担忧时，特朗普再把矛头指向利率。他说：“我们的国家强劲得很，但利率却很荒谬。当国家强劲，利率应当下滑才对。”

多名美联储理事：通胀不放缓就应升息

然而，美国联邦储备局最新发布的7月份政策会议纪要显示，多名官员认为，如果通货膨胀不下滑至2%的目标水平，当局应当调高利率；有数名官员也表明已准备好支持加息。

美联储理事7月29日在会议上投票，决定将基准利率维持在3.5%至3.75%，但三名理事投票支持升息0.25个百分点。他们警告，如果展延加息，日后可能不得不采取幅度更大、代价更沉重的加息行动。