（首尔综合电）中东冲突扰乱全球航运，韩国计划在本周末派遣船只首次穿越北极，测试这条航线在商业上是否可行。不过欧洲外交消息指，首尔这次试航须寻求莫斯科的批准与协助，或引来西方盟友的反弹，甚至可能抵触与俄罗斯相关的制裁。

韩国海洋水产部星期四（8月20日）宣布，视天气状况而定，负责试航的货柜船泛星宏图号（PanStar Acro）将在星期六（22日）从釜山出发，循北海航线（Northern Sea Route）经由北极驶往欧洲，先后在英国的利克斯托（Felixstowe）、荷兰的鹿特丹和波兰的格但斯克（Gdansk）停靠后再回航，全程估计需40至45天。

本月早前，中国的货柜船迪拜塔号也从宁波出发，循北海航线前往欧洲。在这之前，丹麦航运巨头马士基是最早于2018年测试这条航线的主要船运业者之一。

开发北海航线是李在明政府的优先政策，刚在5月份通过法案推动相关产业的发展，寻求在2030年发展成固定贸易航道，从而将釜山打造成一个全球海事中心。

韩国海洋水产部副部长南载宪近期宣称，北海航线“肯定会成为中东航线的替代路线，它越来越具吸引力，不单是因为中东存在政治风险，也因为科技进步提升了它的成本竞争力。

目前，连接亚欧的主要航道是苏伊士运河，但韩国国际经济研究所估计，北极航线可缩短约7000公里或相当于10天的航程。

不过航运专家说，由于船身体积受限和保险费等因素，北海航线的单位运输成本更高，也仅能在夏季三个月期间让货柜船通行。

一名韩国官员也匿名告诉路透社：“北极航程将主要在9月期间进行，北极这时候的冰川是全年最少，可让航行较为安全。”

韩国与俄罗斯接洽试航北海航线让盟友不快

路透社星期四也引述欧洲外交官员报道，韩国为了这次试航而向俄罗斯咨询并申请准证，引起西方盟友的不快，已向首尔方面表达关注。

官员说，由于俄乌战争，“我们要孤立俄罗斯，避免与他们接触”。

北极航行专家也表示，如果泛星宏图号在试航过程中遇上挑战如被冰川所困而向俄罗斯求助，也可能触犯制裁令。

全球暖化导致北冰洋的冰川更快融化，使北海航线夏季的状况更适合船只试航。据挪威远极物流中心统计，去年共有88艘船只在北极路线穿行了103次，超过2024年的97次和2022年的22次，这些船只主要来自俄罗斯和中国。