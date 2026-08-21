伊朗称美国的经济和贸易制裁为“经济恐怖主义”，并指这些制裁“丝毫不会动摇伊朗人民捍卫伊朗独立、尊严、主权的决心”。

综合路透社和新华社报道，伊朗外交部星期四（8月20日）发表声明说，美国宣布对伊朗实施大规模经济和贸易制裁，侵犯了伊朗公民基本人权，是“经济恐怖主义”和“反人类罪”的体现；违反尊重国家主权原则，践踏国际法基本准则。

声明认为，制裁和经济施压是“战争和军事侵略这枚硬币的另一面”。

声明表示，美国宣布实施新制裁，是延续一项“已经过检验并遭到失败”的政策，再次采取这一政策只会重蹈覆辙。伊朗将依靠自身能力以及过去数十年应对美国施压政策的经验，利用一切工具和能力维护国家利益和伊朗人民的合法权利。

美国财政部长贝森特同日警告美国盟友和中国，要么支持美国孤立伊朗经济并“瓦解”德黑兰政府，“要么与我们为敌”。

贝森特当天接受消费者新闻与商业频道（CNBC）访问时说，美国总统特朗普正将施压伊朗的手段从军事转向经济。

贝森特说：“这在伊朗会奏效，我们将推翻这个政权。”

他强调，华盛顿希望盟友和竞争对手都加入这一针对伊朗的升级版行动。“这将是世界历史上规模最大的协同经济孤立行动。我们要告诉他们的是，要么站在我们这边，要么与我们为敌。”

被问及美国是否会向中国施压时，贝森特表示“许多对话最好是私下进行”，但他呼吁北京“加入行动”。