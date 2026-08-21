（莫斯科综合电）俄罗斯在远东地区，即日本也声索主权的岛屿附近，进行海军舰艇和陆基发射的导弹演习，引发日方抗议，加剧了两国近期的紧张关系。

俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）报道，俄罗斯太平洋舰队星期四（8月20日）说，俄军的核潜艇、导弹巡洋舰，以及堡垒（Bastion）岸基反舰导弹系统，分别在南千岛群岛（日本称北方四岛）附近海域发射导弹，但俄方没有透露演习的具体日期。

报道说，这些导弹射向300多公里外的目标，并成功命中。

虽然俄太平洋舰队未公布演习的具体坐标，但俄国早在2016年便已在伊图鲁普岛（Iturup，日本称择捉岛）部署堡垒岸基反舰导弹系统。

日本政府发言人星期五（21日）说，已就俄罗斯的导弹试射向俄方提出抗议。

在阿曼访问的日本外长茂木敏充星期四也说：“我们认为，俄罗斯在北方四岛的军事集结，包括这次的导弹演习，违背了日本在北方领土问题上的立场，是无法令人接受的。”

俄罗斯总统普京上星期四（13日）刚访问千岛群岛，结果引发日本强烈抗议，并召见俄罗斯大使。