伊朗外交部发言人巴加埃周三说，美国对伊政策是“彻头彻尾的闹剧”。

据新华社报道，巴加埃周三（8月26日）在社媒发文称，美国向巴林求助试图证明华盛顿所谓的“联盟”在发挥作用，但巴林与伊朗之间几乎不存在有实质意义的经济往来。同时，美国宣布叫停与伊朗的体育和学术交流，而这些交流早已基本停滞。

巴加埃批评说，美国是在对已经受到制裁的对象再加制裁，并将“空架子”包装成“联盟”。

据美国财政部周二（25日）发布的消息，美国财长贝森特与巴林财长萨勒曼举行会谈，讨论美国对伊朗实施新一轮制裁事宜。

贝森特周一（24日）在记者会上说：“我们的目标是，在全球范围内切断维系这个专制政权的所有经济命脉，直到德黑兰陷入孤立无援的境地。”

他警告，不配合美国这个“经济窒息”（economic asphyxiation）计划的国家，将会和伊朗一样面临被孤立的后果。他还说，总统特朗普正分别致电各国领导人，要求他们停止与伊朗来往。

特朗普周三接受卡塔尔半岛电视台采访时宣称：“我们正在取得非常大的胜利。他们（伊朗）面临严重的通货膨胀，经济正在崩溃。”

被问及给伊朗多长时间重返谈判时，特朗普回答说：“我没有时间表，完全没有。我不着急。”

至于经济措施是否比军事打击更有效，特朗普说，两者都有效。