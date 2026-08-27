乌克兰总统办公室主任布达诺夫说，乌克兰和俄罗斯谈判团队可能在9月举行会谈，届时美国代表也将参与。

路透社报道，布达诺夫星期四（8月27日）说，乌克兰正寻求重启谈判，预计下个月会有进一步进展。

他接受乌克兰媒体《Novyny Live》访问时，被问及是否意味着俄乌谈判代表将举行直接会谈。他回答说：“我希望如此，当然也包括美国代表。没有他们，我们无法推进。”

乌克兰总统泽连斯基近日说，乌方认为美国斡旋仍有机会持续至明年夏末，并已与美国及欧洲官员拟定一页和谈方案，准备提交给俄罗斯。

最近一次有美国代表参与的俄乌三边会谈于今年2月举行。此后，乌克兰和俄罗斯代表仅分别与美国团队举行会谈。

另一方面，乌克兰总理科列茨基星期四社交媒体发文称，俄军星期三（26日）连夜对乌克兰发动新一轮空袭，包括乌首都基辅市、哈尔科夫州、敖德萨州、苏梅州、波尔塔瓦州在内的10个地区遭到袭击，多个关键基础设施在袭击中受损。

新华社报道，科列茨基称，目前乌方投入约300名救援人员和100套救援装备在遇袭各地开展救援。