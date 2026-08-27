（华盛顿/莫斯科综合电）《华尔街日报》引述消息报道，美国中情局局长拉特克利夫本周罕见出访莫斯科，是要警告俄罗斯不要攻击北约国家。

美国情报评估，俄罗斯总统普京可能在未来几年内对一个北约成员国发动有限的攻击，以测试北约的决心。美方担心普京受困于俄乌战争及国内压力，可能对巴尔干国家发动网络攻击，甚至小规模的领土入侵。

此外，美伊战争大量消耗西方武器弹药以致出现短缺，也可能影响普京的决策。

克里姆林宫发言人佩斯科夫星期三（8月26日）告诉记者，拉特克利夫在莫斯科期间并未与普京会面，而是与俄情报官员举行会谈；普京听取了会谈情况的简报。



美国总统特朗普同日接受电台采访时，没有具体说明拉特克利夫为何前往莫斯科，但称此行为“半例行公事”，“可能会有一些成果，我们正在努力结束（乌克兰）那场战争”。

美国中情局局长上一次公开访俄是在2021年11月，当时在拜登总统任内执掌中情局的伯恩斯亲自飞到莫斯科，警告普京不要进攻乌克兰。

立陶宛总统瑙塞达星期三说，拉特克利夫出访莫斯科，很可能是为了缓解该地区的地缘政治紧张局势。他预计伙伴国“可能会在下周”通报相关会谈的内容。

欧洲近期发生多起猝不及防的事件，包括武装无人机入侵、暗杀未遂以及原因不明的纵火案，目的可能是要恐吓向乌克兰提供武器和资金的主要国家。

普京准备升级对乌克兰军事打击

彭博社引述克里姆林宫消息报道，普京判断俄乌和平谈判已经陷入死局，正准备加大对乌克兰的打击，目前正在探讨对基辅市中心和其他城市的基础设施加大常规弹道导弹的攻势。

三名知情人士说，普京不会因为西方的经济制裁以及俄炼油厂和物流网络受到乌克兰袭击，而被迫终结战争。

莫斯科越来越倾向于将乌克兰发动的打击视为源自北约，因为北约成员持续向基辅提供武器和情报。知情人士还称，当前的敌对形势还不是军事升级的顶点。

欧盟成员国重提动用俄冻结资产助乌克兰

《金融时报》引述消息报道，欧盟成员国包括瑞典、荷兰、西班牙和波兰已致函欧盟委员会，提议重启动用俄罗斯被冻结的资产来资助乌克兰的计划，以因应基辅面临的新一轮资金短缺危机。

俄罗斯央行超过2000亿欧元（约2960亿新元）资产被欧盟冻结，大部分存放在比利时。动用俄资产援乌的计划去年底因比利时强烈反对而停摆。不过，欧盟一些成员国如今联署致函要求欧盟委员会重启计划。