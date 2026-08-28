美国总统特朗普称，俄罗斯总统普京不会攻击北约成员国，并淡化了关于中央情报局局长拉特克利夫警告俄方不要攻击北约国家的媒体报道。

路透社报道，特朗普星期四（8月27日）在白宫椭圆形办公室回答记者提问时说，他同普京进行过很好的交谈。

特朗普说：“他不会攻击北约领土。”

同日早前，特朗普接受美国新闻网Axios电话采访时也发表类似的讲话。他称拉特克利夫访问俄罗斯属“例行公事”，并对媒体相关报道感到不解。

特朗普说：“拉特克利夫每半年或一年会见一次他的俄罗斯同行。他们关系很好。当时没有传达什么特别的信息，也没发生什么不同寻常的事。”

两名知情人士告诉路透社，拉特克利夫在莫斯科确实提到了俄罗斯可能对北约成员国发动军事行动，但尚不清楚这是否是他此次行程的唯一目的。

其中一名知情人士称，双方讨论了多个议题，包括俄罗斯对伊朗的支持，这已令美国感到不满。由于涉及美国情报，两名消息人士要求不具名。

欧洲和美国情报官员长期监测俄罗斯在欧洲的破坏活动和灰色地带袭击，这些行动并未达到全面战争的门槛，俄方目的通常是为了削弱北约团结，以及各成员国支持乌克兰抵抗俄罗斯侵略的意愿。

《华尔街日报》26日报道，拉特克利夫25日突然飞往莫斯科，意在警告俄罗斯不要攻击北约成员国。中央情报局拒绝对报道置评。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫26日证实，拉特克利夫访问俄罗斯。

这是自拉特克利夫的前任伯恩斯于2021年11月与普京举行会谈以来，美国情报机构负责人首次访问莫斯科。在伯恩斯与普京会晤的大约三个月后，普京就发动了对乌克兰的入侵。