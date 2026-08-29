多国要求尼泊尔允许外国搜救人员协助寻找失踪公民。尼泊尔政府在灾害发生后不到一天内改变立场，从全面拒绝外国搜救人员进入灾区，改为有限接受外国专家和技术团队协助。

《海峡时报》星期六（8月29日）引述《加德满都邮报》报道，尼泊尔政府在突发泥石流山洪发生当天称，尼泊尔救援人员有能力独立开展搜救行动，不会允许其他国家的救援人员参与。然而这一决定只维持不到一天，尼泊尔政府随后决定，在隧道救援、脱氧核糖核酸（DNA）检测、法医鉴定等领域寻求有限的外国专业技术支持。

一名高级政府官员告诉《加德满都邮报》：“我们面对国际社会的巨大压力，要求我们至少允许外国搜救队和一些专家进入灾区，因为相关国家的公民也在洪灾中失踪。我们目前仅允许少数专家在特定领域提供协助。”

另据彭博社报道，尼泊尔总理巴伦德拉28日晚在脸书贴文说，已动员超过1万5000名人员投入救援行动。他否认有关尼泊尔拒绝外国援助的报道，并称政府正与中国和印度等国进行协调。

根据尼泊尔旅游局的最新数据，失踪外籍人员中，印度公民人数最多，达178人，其次是美国人（65人）、乌克兰人（53人）、澳大利亚人（35人）以及英国人（33人）等。

经尼泊尔国家灾害管理中心评估，政府跨部门协调委员会已允许中国、印度、澳洲、韩国派遣隧道救援、DNA、法医鉴定领域的资深专家和技术团队。

尽管其他国家在宣布向尼泊尔提供救灾援助的同时，也表达了派遣专家组的意愿，但尼泊尔政府并未受理这些请求。

至少两个国家的驻加德满都大使馆官员称，他们已多次请求尼泊尔政府允许他们的团队参与搜救，但未得到积极回应。这两个国家有数十个公民失踪。

其中一名大使馆官员说：“三天过去了，搜寻我们公民的行动仍未取得任何实质性的进展。我们非常担心他们的安危。但我们提供协助的请求一直未被受理。”

一些国家也已公开表示愿意协助尼泊尔开展搜救行动。

尼泊尔官方说，他们仅会在确有需要的领域接受外部支持。

在尼泊尔与中国西藏接壤山区特大泥石流山洪中失踪的人数现已近乎翻了一倍，至今两国的失踪总人数为2478人，此前统计约为1400人。

尼泊尔国家减灾与风险管理署28日在X平台说，目前仍有约1924人失踪，包括数百名来自印度、马来西亚、澳洲、英国、美国等国的公民。这一数字较此前公布的977人大幅增加。

另据新华社报道，中国公布的遇难人数已从五人升至七人，目前另有554人失踪。