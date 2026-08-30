尽管日本正面临护理人力短缺的挑战，但能够提供全面优质服务的高档养老院却被视为前景广阔的朝阳行业。目前，包括房地产、铁路、金融乃至教育界在内的多方资本，均在积极布局这一高档养老市场。

《日本经济新闻》公布的日本十大“亿日元级”高档养老院榜单显示，这类顶级养老设施的首期入住费介于1亿5560万至2亿3088万日元（约124万至184万新元）之间。

日本老年人是相对富裕的群体。官方数据显示，截至今年3月，日本家庭金融资产总额高达2386万亿日元，其中约60%为60岁以上的老年群体所拥有。

因此，尽管高档养老院的首期入住费与每月管理费极其昂贵，但市场需求异常强劲，入住率普遍保持在90%以上。

报道指出，日本高档养老院的住户多为拥有丰厚房产的企业家与大学教授。近年来，不少长期定居海外的日本富裕老人选择回国度过晚年，进一步推高对高档养老设施的需求。

位于神户的高档养老院Trust Grace御影”被评为日本价位最高的养老设施，首期入住费高达2亿3088万日元。

这家养老院占地2万2000平方米，园区内配有露天游泳池、影音室以及高尔夫球练习草坪。院内设有217个房间，最大户型是一套133平方米的三室两厅公寓。

行业分析师指出，许多在海外生活多年的富裕人士在日本并无房产；即便保有房产，也因长期空置或面积过大而不适合高龄独居。对这些富豪而言，与其高价购置新公寓，不如直接入住服务完善的高档养老机构。

一名特地从海外回国预约高档养老院的70岁老先生说：“我开始感到身体机能正在衰退，担心年纪渐长后外语沟通不便。回到日本养老不仅能讲母语，而且日本医疗资源丰富，能让我感到安心。”

考虑到独身及无子女的健康老人也日益增多，日本养老机构普遍将服务细分为“健康型”“居住型”与“辅助型”，并根据入住者的健康状况动态调整护理级别。

高档养老院的护理楼层配有24小时值班的专业护士及院内诊所。日本政府目前也积极鼓励资本雄厚的高档养老院赞助大学，开展包括失智症照护在内的前沿医疗研发。

85岁的山下正弘七年前与妻子（74岁）一同搬进养老院。山下正弘在大阪拥有一栋出租公寓，由于膝下无子，他意识到须要妥善安排晚年，在考察了近10家养老院后，最终选定一套约100平方米的两室一厅一厨的单位。

山下正弘说：“我要趁自己身体还健康、头脑还清醒时，亲自选择心仪的终点站。我看重的不是设施有多豪华，而是日常生活的安全感。养老院的工作人员能随时提供生活上的帮助，还能陪我们去医院就诊。”