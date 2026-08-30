乌克兰持续加强对俄罗斯炼油设施的无人机袭击，俄罗斯多个地区出现汽油短缺。莫斯科星期天（8月30日）警告，俄军正准备对乌克兰能源设施发动“大规模打击”，作为报复。

俄罗斯国防部在即时通信平台Telegram说，乌克兰持续袭击俄罗斯民用基础设施以及石油和能源设施，因此俄军已开始准备大规模攻击乌克兰能源领域目标，但没有透露行动时间和具体目标。

俄方发出警告前，乌克兰无人机星期天袭击俄罗斯列宁格勒州基里希一座大型炼油厂并引发火灾。当地州长德罗兹坚科说，俄防空系统当天在州内击落62架无人机，其中一架残骸坠落在炼油厂附近。火势随后扑灭，没有人员伤亡。

基里希炼油厂位于圣彼得堡东南，距离基辅约1000公里，日产能约40万桶，主要生产柴油、汽油和燃料油。这座炼油厂今年3月和5月已两度遇袭，经过数月维修后，原定本月恢复运作。

乌克兰8月至今已对俄罗斯炼油厂发动超过20次袭击，创2022年2月俄乌战争爆发以来单月最高纪录。

接连遇袭加剧俄罗斯国内燃油供应压力，多个地区再度出现汽油短缺，俄政府星期六宣布延长柴油出口禁令，以优先保障国内市场。

俄乌双方星期天也继续大规模互袭。俄罗斯国防部称，一夜间共拦截494架乌克兰无人机；乌方则说，俄军向乌克兰发射两枚“伊斯坎德尔-M”弹道导弹及130架无人机和小型导弹，其中125个空中目标被击落。