太平洋岛国领导人星期一（8月31日）齐聚帕劳最大城市科罗尔（Koror），参加一年一度的太平洋岛国论坛。然而，至少五位国家领导人缺席此次会议，给这场旨在展现区域团结的会议蒙上了阴影。

综合路透社和法新社报道，斐济、瓦努阿图、萨摩亚、所罗门群岛的总理，以及基里巴斯总统将不会亲自出席此次领导人非正式会议。

所罗门群岛总理威尔（Matthew Wale）原本出席，但他为应对国内不信任动议，已离开帕劳。

基里巴斯方面表示，总统马茂（Taneti Maamau）因议会正在开会且航班有限而无法出行。

萨摩亚代表团将由副总理率领。一名太平洋岛国论坛官员告诉记者，瓦努阿图总理纳帕特（Jotham Napat）和法属新喀里多尼亚政府首脑也将缺席此次会议。

作为太平洋岛国论坛创始成员国的斐济，星期一表示斐济代表团将由外交部长率领，斐济总理兰布卡（Sitiveni Rabuka）会否在稍后阶段加入尚不清楚。

预计缺席的国家领导人将由部长或高级官员代表出席。

8月31日至9月1日举行的第55届太平洋岛国论坛领导人会议，由帕劳总统惠普斯（Surangel Whipps Jr）主持。本年度论坛主题为“建设经济：生活、行动、团结”，论坛将评估“蓝色太平洋”战略进展情况以及可能的体制改革方案。

我国外交部长维文医生8月31日至9月1日访问帕劳，出席太平洋岛国论坛领导人会议。新加坡与全部14个太平洋岛国都已建交，并于2022年成为论坛对话伙伴。

美国副国务卿兰道和中国太平洋岛国事务特使钱波预计也将出席。

台湾外交部长林佳龙正在帕劳参加论坛期间举行的会议和边会，他的出现可能会引起关注。与台湾保持外交关系的太平洋岛国为帕劳、马绍尔群岛和图瓦卢。

此次太平洋岛国论坛旨在探讨棘手的地区问题，包括气候变化、毒品犯罪以及中国海军7月向太平洋海域试射了一枚潜射战略导弹事件。

2025年太平洋岛国论坛东道主所罗门群岛宣布，因论坛区域组织架构重整尚未完成，不邀请外部对话伙伴与会，包括美国、中国、日本、新加坡在内的对话伙伴因此缺席去年的论坛。