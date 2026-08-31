（莫斯科综合电）俄罗斯正加大力度施压乌克兰的欧洲盟友，采取一系列旨在制造恐慌的所谓“灰色地带”行动。

《华尔街日报》报道，欧洲当局把近几个月在欧洲大陆发生的一系列无人机入侵、破坏活动、网络攻击及其他敌对行动，与俄罗斯联系在一起，并对这些行动表示担忧。

欧洲国家领导人认为，这显示俄罗斯在欧洲采取冒险行动的意愿正在上升，并试图在乌克兰盟友之间制造分歧和散播恐慌，以阻断欧洲对乌克兰的援助。

西方官员说，俄罗斯可能进一步升级对抗，而且俄方已缴获一些乌克兰无人机，并可能利用这些无人机对北约国家发动“假旗行动”，即一方制造事端，将这伪装成另一方所为。

立陶宛情报局局长布里迪基斯说：“俄罗斯正设法削弱北约国家对乌克兰的支持，其次，就是要制造恐慌”。

克里姆林宫发言人佩斯科夫驳斥了这些指责，称欧洲是以这为借口，对俄罗斯采取军事行动。

过去几周发生的事件，包括在德国机场或附近发现三架携带爆炸物的无人机，其中一架在乌克兰货机下方被发现。俄罗斯无人机已多次闯入北约领空，最近有一架俄无人机在罗马尼亚上空被击落。

荷兰情报机构警告，俄罗斯入侵联网摄像头来监视欧洲对乌克兰的援助，有系统地进行网络间谍活动。

乌克兰智库萨海达奇内安全中心（Sahaidachnyi Security Center）专门追踪俄罗斯在灰色地带对欧洲进行的敌对与破坏行动。它的数据显示，自2024年起，俄罗斯支持的相关事件在多数月份最多约10起，但自今年4月以来，每月记录的事件数量已增加至约15起。

美国新的情报评估指出，俄罗斯可能会在未来几年，通过从网络攻击到小规模地面入侵等手段，对某个北约成员国发动有限攻击，以此试探北约集体防卫的决心。

另外，俄罗斯外长拉夫罗夫周一（8月31日）在外交部刊登的文章中指出，俄罗斯将北约在北极的军事演习视为直接威胁。

今年2月北约启动“北极哨兵”（Arctic Sentry）行动，以加强它在极北地区的军事存在，引来俄国抗议。俄罗斯在北极有最庞大的军力和最完善的军事基础设施。

拉夫罗夫说，俄罗斯把北约在北极的军事演习视为具侵略性。这类在极北地区的军事活动，对俄罗斯的国家安全构成直接威胁。它可能引发武装冲突，并导致灾难性后果的风险正在增加。