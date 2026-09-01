俄罗斯财政部长西卢安诺夫星期一（8月31日）意外现身二十国集团（G20）财长与中央银行行长会议。此次邀请由美国特朗普政府发出，引发欧洲官员的谴责和抗议。

综合彭博社和《纽约时报》报道，俄罗斯政府发表声明说，俄财长西卢安诺夫星期一在美国北卡罗来纳州阿什维尔举行的G20会议期间，与美国财长贝森特举行了会谈。

声明称，两人讨论了双边金融合作以及G20框架下的合作。

这是自俄罗斯总统普京2022年对乌克兰发动军事行动以来，西卢安诺夫首次出席G20会议。

此次会谈标志着美俄经济高层罕见的接触，由于乌克兰战争以及西方对俄罗斯实施全面制裁，美俄关系依然紧张。

西卢安诺夫现身阿什维尔，引发欧洲官员的反对。德国副总理兼财长克林拜尔说，他和欧洲同僚拒绝与西卢安诺夫一起进行传统的G20集体合照。

克林拜尔说：“俄罗斯已经四年没有参加G20会议，现在俄财长再度参会，这显示有人正试图将目前的局面‘常态化’，因此我们更要坚决地抵制这种做法。眼下，我们与俄罗斯之间没有任何正常关系可言。”

克林拜尔还说：“邀请俄财长参会令我感到恼火，美方应该表明，不是把俄财长当一般与会代表接待。”

莫斯科与华盛顿之间任何更广泛的经济改善，都可能涉及制裁、金融限制以及如何处置被冻结的俄罗斯资产等问题。

在俄乌战争期间，西卢安诺夫一直掌管俄罗斯财政，其中包括大幅增加国防开支，并致力于缓解西方制裁对俄罗斯经济的冲击。

贝森特负责美国对俄罗斯的制裁政策。美国全国广播公司（NBC News）引述美国财政部消息称，贝森特与西卢安诺夫讨论了美国总统特朗普的乌克兰和平计划。

美国财政部未回应置评请求。