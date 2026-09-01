两名美国官员星期一（8月31日）向路透社透露，美国北美蓝色能源合作伙伴公司将接管此前由中国公司和俄罗斯公司控制的部分委内瑞拉油田。

北美蓝色能源合作伙伴公司（North American Blue Energy Partners，简称NABEP）此前为美国石油大亨萨金特（Harry Sargeant）所有，现由委内瑞拉商人贝坦科特（Alejandro Betancourt）控制。

两名美国官员说，此次接管是美国总统特朗普此前宣布、与委内瑞拉达成的一项广泛石油生产协议的一部分。

新授予NABEP的14份油田合同中，有五个油田由中国公司运营，一个由俄罗斯公司运营。

特朗普上周宣布，美国与委内瑞拉达成协议，获得了对委内瑞拉已探明石油储量中逾650亿桶的“多数控制权”。

报道称，这一安排让美国企业得以在委内瑞拉部分具有重要战略意义的石油资产中占有一席之地，同时取代了长期以来在委内瑞拉能源领域扮演重要角色的中俄企业。

此外，随着特朗普政府寻求重塑委内瑞拉的石油工业，使委内瑞拉庞大的石油储量更贴合美国的经济与地缘政治利益，这也让华盛顿在决定谁来生产和销售委内瑞拉石油方面掌握了直接话语权。

美国官员表示，NABEP预计将控制委内瑞拉境内17个项目，并计划开发这些项目，最终向美国供应石油。其中14个项目由委内瑞拉政府新近授予。

官员还说，上述14个油田中，有五个此前由中国公司按时任总统马杜罗推行的模式运营，另有一个油田此前由俄罗斯公司运营。