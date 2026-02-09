德国官方在经过近一个月的调查后宣布，8月初在一座机场发现携带爆炸物的无人机事件中，俄罗斯是幕后黑手。

德国外长瓦德富尔和内政部长多布林特星期二（9月1日）召开联合记者会，宣布调查结果显示，这起事件是俄罗斯在欧洲发动的混合攻击之一。

今年在8月4日凌晨，德国比锡/哈雷机场（Leipzig/Halle Airport）机场工作人员在跑道附近，发现了携带爆炸物的无人机。尽管无人受伤，德国当局仍展开反恐调查。

瓦德富尔星期二说，已就这起事件召见俄罗斯驻德国大使。路透社目击者称，看到俄罗斯大使进入德国外交部。

作为对这起袭击的回应，德国外交部将关闭位于波恩的俄罗斯领事馆以及位于柏林的“俄罗斯之家”文化中心。

瓦德富尔也强调，德国会继续支持乌克兰。

欧盟委员会主席冯德莱恩也在社交媒体上说，将在星期三（2日）与北约秘书长吕特讨论这起事件。她也说，欧盟各国外长会在即将举行的会议上，就此事拟定回应。