德国指俄罗斯策划莱比锡机场无人机事件后，欧盟和北约相继表态力挺柏林，并警告俄罗斯针对欧洲的“混合攻击”不会没有代价。欧盟也准备进一步扩大对俄制裁，德国则宣布关闭俄罗斯驻波恩总领事馆。

法新社报道，北约秘书长吕特星期二（9月1日）与德国总理默茨通话后说，德国已提出“确凿”证据证明莫斯科涉及莱比锡事件。北约将继续加强威慑和防御能力，应对包括类似事件在内、针对成员国的各种威胁。

他说，俄罗斯试图通过这类行动恐吓欧洲、破坏盟国团结，以及削弱西方支持乌克兰的意愿，“注定不会成功”。

欧盟委员会主席冯德莱恩当天也与默茨通话，并强调欧盟“完全与德国站在一起”。她还透露，欧盟正在准备对俄罗斯实施进一步制裁。

冯德莱恩星期三将在布鲁塞尔与吕特继续讨论莱比锡事件；欧盟外长同日也将在爱尔兰举行的会议上讨论制裁问题。

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德国除了关闭俄罗斯驻波恩领事馆和柏林“俄罗斯之家”文化中心，也将收紧俄罗斯公民入境审查，并推动把更多俄罗斯个人列入欧盟制裁名单。德国外长瓦德富尔还说，柏林将加大对俄罗斯“影子船队”的施压力度。

德国近年多次指俄罗斯利用间谍活动、破坏行动和无人机滋扰等手段，对德国发动混合攻击。俄罗斯一直否认相关指控。

8月4日凌晨，德国莱比锡／哈雷机场（Leipzig/Halle Airport）工作人员在跑道附近发现了携带爆炸物的无人机。尽管无人受伤，德国当局仍展开反恐调查。

莱比锡／哈雷机场是德国重要货运枢纽，也承担德国军方和北约盟国的军事物资运输，亦是乌克兰安东诺夫航空公司的基地。德国政府因此认为，事件不能被视为单一安全事故，而应放在欧洲近期面对的系列混合威胁中审视。