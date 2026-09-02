二十国集团（G20）财长会议围绕全球贸易失衡展开讨论之际，英国表明将继续对中国采取“务实”贸易政策，不会轻易追随美国扩大对中国商品设置贸易壁垒。

英国财政部首席秘书雷诺兹（Emma Reynolds）星期二（9月1日）在美国北卡罗来纳州阿什维尔出席G20财金领导人会议时接受路透社访问说，英国与中国保持务实关系，在双方意见一致的领域合作，同时也会在存在分歧的问题上提出挑战。

她说，如何减少全球经济失衡是“敏感且棘手”的问题，英国将谨慎处理。

美国财政部长贝森特此前呼吁G20国家考虑效仿美国，对中国商品采取更多贸易限制措施。被问及英国是否会响应这一做法时，雷诺兹强调，英国整体上仍希望维持开放贸易。

她说：“一般而言，我们是非常开放的贸易经济体，我们相信自由贸易原则上比设置壁垒更好。”

雷诺兹同时指出，英国对友好国家维持开放贸易关系，但对伊朗、俄罗斯等发动战争或寻求获取核武器的国家，则实施严格制裁和禁运措施。

此次G20会议也因俄罗斯代表出席而受到关注。部分欧洲国家对俄罗斯参与会议感到不满，但贝森特星期二说，俄罗斯的参与没有干扰会议进程。

他说，G20成员中有19国同意会议的主席声明，显示俄罗斯与会并未对会议产生实质影响。他承认部分欧洲国家对此“感觉不佳”，但强调保持接触仍然非常重要。

美国总统特朗普同日则表示，这次G20财长会议进行了“非常富有成效且积极”的讨论。